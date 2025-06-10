Benzin Fiyatları Artıyor, Dikkat Edin!

AKARYAKITTA YENİ TABELA DEĞİŞİYOR

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmesine sebep oluyor. Son aylarda motorin ve benzin fiyatlarında yapılan indirimlerin ardından, akaryakıt tabelaları tekrar değişmek zorunda kalacak. Ancak, bu sefer yaşanacak olan gelişme fiyatları takip eden vatandaşları üzebilecek.

BENZİN FİYATINA ARTIRIM GELİYOR

Benzinde, Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde bir fiyat artışı bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, fiyatlarda belirgin bir düşüş olmaması durumunda, Cuma gününden itibaren benzin grubunda yaklaşık 1 TL’lik bir artış öngörülüyor. 14 Mayıs’ta benzin fiyatı 1.47 TL’lik bir artış ile 46.78 TL’ye yükselmişti. En son indirim 7 Mart’ta 2 lira 6 kuruş olarak gerçekleşmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası): 46.90 TL/LT

İstanbul (Anadolu Yakası): 46.75 TL/LT

Ankara: 47.58 TL/LT

İzmir: 47.91 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınarak, belli bir fiyat değişim farkıyla gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.