Benzin Fiyatları Yükseliyor! Kötü Haber!

YENİ AKARYAKIT ZAMMI YOLA ÇIKIYOR

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar sonrasında yeniden değişiyor. Son dönemde benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri dikkatle izleyen vatandaşlar, yeni fiyat güncellemeleriyle karşılaşacak. Özellikle yakın zamanda yapılan indirimlerin ardından akaryakıt tabelalarında bir kez daha değişiklik yaşanacak. Ancak bu sefer gelecek olan haber, fiyatları takip edenleri üzüyor.

BENZİN FİYATINA ZAM UYARISI

Cuma gününden itibaren benzin fiyatlarına artış yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, fiyatlarda belirgin bir düşüş olmadığı sürece, benzin grubunda 1 TL civarında bir zam öngörülüyor. Geçtiğimiz 14 Mayıs’ta benzin fiyatları 1.47 TL artışla 46.78 TL’ye yükselmişti. En son indirim ise 7 Mart tarihine dayanıyor ve bu da 2 lira 6 kuruş olarak kaydedilmişti.

GÜNCEL FİYAT BİLGİLERİ

İstanbul (Avrupa Yakası): 46.90 TL/LT

İstanbul (Anadolu Yakası): 46.75 TL/LT

Ankara: 47.58 TL/LT

İzmir: 47.91 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK payının eklenmesi ile KDV hariç rafineri satış fiyatı olarak hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük döviz kuru takip edilerek belirleniyor ve ortaya çıkan sonuçla gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.