Ekonomi

Benzin Litresi 50 Lirayı Aştı

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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gece yarısı, akaryakıt fiyatlarında değişim gerçekleşti ve benzine büyük bir zam yapıldı.

Benzin 50 LİRAYI AŞTI

Benzin fiyatı 1 lira 47 kuruş artış gösterdi. Bu zamla birlikte bazı şehirlerde benzinin litresi 50 lirayı aştı. Benzin fiyatının 50 lirayı aşacağı şehirler şunlar: Adıyaman, Afyon, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Sivas, Tunceli ve Van.

13 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatları ise şu şekildedir: İstanbul Avrupa: 48,39, İstanbul Anadolu: 48,24, Ankara: 49,08, İzmir: 49,41.

Motorin fiyatları: İstanbul Avrupa: 46,23, İstanbul Anadolu: 46,11, Ankara: 47,10, İzmir: 47,43.

Autogaz fiyatları: İstanbul Avrupa: 25,09, İstanbul Anadolu: 24,49, Ankara: 24,99, İzmir: 24,94.

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