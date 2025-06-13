Benzin Litresi 50 Lirayı Aştı

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gece yarısı, akaryakıt fiyatlarında değişim gerçekleşti ve benzine büyük bir zam yapıldı.

Benzin 50 LİRAYI AŞTI

Benzin fiyatı 1 lira 47 kuruş artış gösterdi. Bu zamla birlikte bazı şehirlerde benzinin litresi 50 lirayı aştı. Benzin fiyatının 50 lirayı aşacağı şehirler şunlar: Adıyaman, Afyon, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Sivas, Tunceli ve Van.

13 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatları ise şu şekildedir: İstanbul Avrupa: 48,39, İstanbul Anadolu: 48,24, Ankara: 49,08, İzmir: 49,41.

Motorin fiyatları: İstanbul Avrupa: 46,23, İstanbul Anadolu: 46,11, Ankara: 47,10, İzmir: 47,43.

Autogaz fiyatları: İstanbul Avrupa: 25,09, İstanbul Anadolu: 24,49, Ankara: 24,99, İzmir: 24,94.