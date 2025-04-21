Benzin Ve Mazot Fiyatları Artışta

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI VE YENİ ZAMLAR

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına gelen zamlar sonrasında, “Benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “Mazot litre fiyatı kaç TL?” soruları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle araç sahipleri, “Güncel benzine zam geldi mi?” ve “Mazota zam var mı?” sorularını sormaya devam ediyor. İşte, güncel akaryakıt fiyatları.

AKARYAKIT FİYATLARI NE DURUMDA?

21.04.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 45,16 TL, motorin litre fiyatı ise 44,38 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, motorin (Excellium) litre fiyatı da 44,38 TL, fuel oil kilogram fiyatı ise 26,53 TL olarak güncellenmiştir.

FİYAT HESAPLAMA YÖNTEMİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Böylece KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru ile hesaplanarak belirleniyor. Sonuç olarak, dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar rekabet ve serbestlik nedeniyle şirketler ve şehirler arasında küçük değişikliklerle ortaya çıkıyor.