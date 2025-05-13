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Benzin Ve Motorin Fiyatları Artıyor

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Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 1.50 TL zam yapılması ön görülüyor. Motorin fiyatları ise 15 Mayıs Perşembe gününden itibaren 1.30 TL artış gösterecek.

DÖVİZ VE PETROL FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLDU

Zam kararında, döviz kurlarındaki dalgalanma ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artış etkili oldu. Enerji piyasası kaynaklarına göre bu iki faktör, rafineri çıkış fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu durum, pompa fiyatlarına yansıyan yeni zamları beraberinde getirdi. İstanbul’da litre benzin fiyatı 47 TL seviyesine yaklaştı.

İSTANBUL’DA FİYATLAR

Zam öncesi İstanbul’da benzin fiyatı Avrupa yakasında 46.68 TL, Anadolu yakasında ise 46.53 TL seviyesinde. Motorin fiyatları, Avrupa yakasında 44.10 TL, Anadolu yakasında ise 43.98 TL’den satılıyor. LPG fiyatları da 26.79 – 27.39 TL aralığında seyrediyor.

ANKARA VE İZMİR’DE DE ARTIRMA OLACAK

Başkent Ankara’da benzin litre fiyatı 47.29 TL, motorin fiyatı 44.91 TL, LPG ise 27.29 TL seviyesindedir. İzmir’de benzin fiyatı 47.65 TL, motorin 45.25 TL ve LPG 27.24 TL’den işlem görüyor.

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