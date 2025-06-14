Benzin ve motorin fiyatları arttı

Orta Doğu’daki İsrail-İran gerginliği, küresel petrol fiyatlarını artırmaya başlıyor. Türkiye’de bu artışın doğrudan sonuçları henüz pompada kendini göstermese de, Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sonucunda daha önceden belirlenen fiyat artışları devreye alınıyor. Bu kapsamda, dün benzine yapılan zamdan sonra bu gece motorin fiyatlarına da zam geldi.

MOTORİN FİYATINA ZAM YAPILDI

13 Haziran gecesinde benzinin litre fiyatı 1,46 TL artarken, 14 Haziran Cumartesi günü motorinin litre fiyatı 1,49 TL yükseldi. İnsanlar, “Benzine ne kadar zam geldi?”, “Motorin fiyatı ne kadar oldu?” gibi sorularla yeni fiyatları araştırmaya başladı. Güncel akaryakıt fiyatları ise büyük şehirlerde şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 48,39 TL, Motorin: 47,76 TL, LPG: 25,09 TL

Anadolu Yakası: Benzin: 48,24 TL, Motorin: 47,64 TL, LPG: 24,49 TL

Ankara: Benzin: 49,08 TL, Motorin: 48,64 TL, LPG: 24,99 TL

İzmir: Benzin: 49,41 TL, Motorin: 48,97 TL, LPG: 24,94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’deki akaryakıt fiyatları, birkaç temel faktöre dayanıyor. Fiyatlar, Akdeniz piyasasında oluşan CIF bazlı günlük ürün fiyatları ve döviz kurları referans alınarak hesaplanıyor. Elde edilen maliyet üzerine ÖTV, KDV ve EPDK payı eklenerek nihai pompa fiyatı oluşturuluyor.