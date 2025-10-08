Benzin Ve Motorin Fiyatlarında İndirim Gerçekleşti

Petrol fiyatları, OPEC+’ın sınırlı üretim kotasındaki artışta anlaşmasının ardından yükselişin ardından dengelendi. Brent petrol varili 65 dolar civarına ulaştı. Son dönemde maliyetlerde yaşanan bu düşüş, benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzin fiyatı ortalama 1 lira 24 kuruş, motorin ise ortalama 1 lira 34 kuruş azaldı. İndirimli fiyatlar marketlerdeki tabelalara da yansıdı. Öte yandan, en son Otogaz (LPG) fiyatlarına 3 Ekim tarihinde 1,20 TL’lik zam yapılmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası) için güncel akaryakıt fiyatları şöyle; benzin litre fiyatı 52.10 TL, motorin litre fiyatı 53.19 TL ve LPG litre fiyatı 27.71 TL. Ankara’da ise benzin litre fiyatı 52.95 TL, motorin litre fiyatı 54.20 TL ve LPG litre fiyatı 27.60 TL olarak belirlendi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişim baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca yapılan fiyat uygulamaları, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.