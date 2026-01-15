Benzin Ve Motorine Yeniden Zam Geliyor

benzin-ve-motorine-yeniden-zam-geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile döviz kurlarındaki belirsizlik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 1,61 TL’lik bir artış öngörülürken, cumartesi günü motorin fiyatında 1 lira 60 kuruş zam yapılacağı bekleniyor.

ZAM YAĞMURU DEVAM EDİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, akaryakıt fiyatlarına yapılacak zamları duyurdu. Aydilek, “Zam yağmuru devam ediyor. Benzine bu gece yarısı 1 TL 61 kuruş, motorine de cumartesi günü 1 TL 60 kuruş zam bekleniyor.” şeklinde ifadelerde bulundu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor: İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 53.21 TL, motorin 54.81 TL, LPG ise 29.29 TL olarak belirlenmiş durumda. İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin 53.02 TL, motorin 54.62 TL, LPG 28.69 TL’den satılmakta. Başkent Ankara’da benzin 54.04 TL, motorin 55.87 TL, LPG 29.17 TL fiyatında. İzmir’de ise benzin 54.37 TL, motorin 56.14 TL ve LPG 29.09 TL olarak güncellenmiştir.

