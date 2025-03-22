benzin-ve-motorine-zam-beklentisi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 22 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bir değişiklik gözlemlenmezken, ilerleyen günlerde fiyat artışlarının yapılması bekleniyor. İşte, güncel akaryakıt fiyatları ve olası zam beklentileri…

AKARYAKIT FİYATLARINDA ZAM BEKLENTİSİ

Döviz kurlarındaki ve Brent petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle, 22 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bir artış yaşanmadı. Ancak, Salı günü benzinin litre fiyatında 1,30 TL, Çarşamba günü motorin fiyatlarında 1 TL ve Perşembe günü LPG fiyatlarında ise 65 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 45,23 TL/LT

Motorin: 45,41 TL/LT

LPG: 27,59 TL/LT

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 45,08 TL/LT

Motorin: 45,29 TL/LT

LPG: 26,99 TL/LT

Ankara:

Benzin: 45,78 TL/LT

Motorin: 46,14 TL/LT

LPG: 27,49 TL/LT

İzmir:

Benzin: 46,15 TL/LT

Motorin: 46,51 TL/LT

LPG: 27,34 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu’na göre, 1 Ocak 2005’tenbu yana akaryakıtta Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Bu sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikaları çerçevesinde depo satış fiyatlarını belirleme konusunda serbesttir. Ayrıca bayiler de dağıtım şirketleri tarafından belirlenen tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulamaktadır. Bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre, bayiler kendi pompa satış fiyatlarını belirleme özgürlüğüne sahiptir. Türkiye’de perakende satış fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.