Benzinden Sonra Motorine De İndirim Geliyor

BENSİN FİYATLARINDA İNDİRİM GÜNDEMDE

Brent petrol fiyatlarında görülen dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Son gelişmeler kapsamında benzine 2 lira 6 kuruşluk bir indirim yapıldı ve yeni fiyatlar gece yarısından itibaren uygulanmaya başladı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişim söz konusu değilken, gece yarısından sonra motorinde 1.35 TL’lik bir indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NELERDİR?

Son indirimle birlikte büyük şehirlerdeki güncel benzin ve motorin fiyatları şu şekilde oluştu:

– İstanbul (Avrupa Yakası)

– Benzin: 43,41 TL

– Motorin: 46,65 TL

– LPG: 27,59 TL

– Ankara

– Benzin: 43,96 TL

– Motorin: 47,38 TL

– LPG: 27,49 TL

– İzmir

– Benzin: 44,33 TL

– Motorin: 47,74 TL

– LPG: 27,34 TL

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMİN NEDENLERİ

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle sürekli olarak değişiklik gösteriyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik, petrol arz-talep dengesi ve döviz kuru, akaryakıt fiyatlarındaki farklılıkların günlük olarak yaşanmasına neden oluyor.