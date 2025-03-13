Benzine 1,40 TL Zam Geliyor!

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve sıklıkla gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatına 1 lira 40 kuruşluk bir zam yapılacağı bildiriliyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakasında akaryakıt fiyatları şu şekilde: Benzin litre fiyatı 43,41 TL; motorin litre fiyatı 45,36 TL; LPG litre fiyatı ise 27,59 TL.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında akaryakıt fiyatları ise şöyle: Benzin litre fiyatı 43,26 TL; motorin litre fiyatı 45,24 TL; LPG litre fiyatı 26,99 TL olarak belirlendi.

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara’da akaryakıt fiyatları şu şekilde: Benzin litre fiyatı 43,96 TL; motorin litre fiyatı 46,09 TL; LPG litre fiyatı ise 27,49 TL.

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de akaryakıt fiyatları şu anki durumda: Benzin litre fiyatı 44,33 TL; motorin litre fiyatı 46,46 TL; LPG litre fiyatı 27,34 TL.