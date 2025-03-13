Benzine Gece Yarısından Sonra Zam Geliyor

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişiklikler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatına 1 lira 40 kuruş zam yapılacağı belirtildi.

İSTANBUL’DAKİ AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakasında benzin litre fiyatı 43.41 TL, motorin litre fiyatı 45.36 TL ve LPG litre fiyatı 27,59 TL olarak belirlendi. Anadolu yakasında ise benzin litre fiyatı 43.26 TL, motorin litre fiyatı 45.24 TL ve LPG litre fiyatı 26.99 TL olarak kaydedildi.

ANKARA VE İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara’da benzin litre fiyatı 43.96 TL, motorin litre fiyatı 46.09 TL ve LPG litre fiyatı 27.49 TL olarak dikkat çekiyor. İzmir’de ise benzin litre fiyatı 44.33 TL, motorin litre fiyatı 46.46 TL ve LPG litre fiyatı 27.34 TL olarak güncellendi.