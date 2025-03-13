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Benzine Zam Geliyor: 1 Lira 40 Kuruş Artış

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Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişimler ve ardışık ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına 1 lira 40 kuruşluk bir zam uygulanacağı duyuruldu.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’un Avrupa yakasında akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Benzin litre fiyatı 43.41 TL, motorin litre fiyatı 45.36 TL ve LPG litre fiyatı 27.59 TL olarak belirlenmiştir.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’un Anadolu yakasında ise benzin litre fiyatı 43.26 TL, motorin litre fiyatı 45.24 TL ve LPG litre fiyatı 26.99 TL olarak belirleniyor.

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Başkent Ankara’daki akaryakıt fiyatları ise; benzin litre fiyatı 43.96 TL, motorin litre fiyatı 46.09 TL ve LPG litre fiyatı 27.49 TL şeklindedir.

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de akaryakıt fiyatları; benzin litre fiyatı 44.33 TL, motorin litre fiyatı 46.46 TL ve LPG litre fiyatı 27.34 TL olarak belirlenmiştir.

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