Benzine Zam, Otogaza İndirim Geliyor

Dün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından iptal edilen akaryakıt zammının ardından, araç sahipleri için yeni gelişmeler meydana geldi. Yarından itibaren benzinin litre fiyatına zam yapılması beklenirken, otogaz fiyatlarında ise indirim öngörülüyor. Edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına yarın itibarıyla 1 lira 80 kuruş zam gelmesi söz konusu. Bunun yanı sıra, otogaz kullanıcıları için sevindirici bir gelişme yaşandı; otogazın litre fiyatında 81 kuruşluk bir indirim olması bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise şu anda herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Bu durum, araç sahiplerinin 4 Nisan itibarıyla akaryakıt fiyatlarının nasıl olacağı hakkında merak uyandırdı. Yeni zam ve indirimlerin, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

3 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir: İstanbul Avrupa Yakası: İstanbul Anadolu Yakası: Ankara: İzmir: Türkiye genelinde benzin ve motorin fiyatları, çeşitli etmenlerin etkisiyle sürekli değişim göstermektedir. Bu etmenlerin başlıcaları arasında ekonomik durum, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurları yer alıyor.