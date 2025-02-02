Berber, Fiyatlarda Artış Yapmadan Sürümden Kazanıyor

HATAY’DA UYGUN FİYATLI BERBER HİZMETİ İLGİ ODAĞI OLDU

Hatay’da saç tıraşını 90 liraya yapan berber, günlük ortalama 20-25 kişinin tıraşını yaparak sürümden kazanıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da vatandaşlar, birbirine destek olmaya devam ediyor. Depremin getirdiği sıkıntılar ve enflasyon nedeniyle birçok sektörde fahiş fiyat artışları dikkat çekerken, İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi’ndeki berber dükkanında çalışan 6 berber, fiyat artışına gitmeyerek enflasyona karşı duruyor. Depremden bir ay sonra açılan dükkanda saç tıraşı 90 TL, sakal tıraşı 70 TL, saç-sakal 140 TL ve tam bakım isteyenler en fazla 350 TL ödüyor. Dükkan, diğer berberlere göre uygun fiyatları ile dikkat çekiyor.

MÜŞTERİLER MEMNUNiyetİNİ DİLE GETİRİYOR

20 yıllık berber Emre Uğur, iş yerinin sürümden kazandığını belirterek, “Amcamızın saçını kestik, boya yaptık, ağdasını ve maskesini yaptık toplamda 300 TL ile 350 TL civarı bir ücret tutuyor. Dışarıda tahmini bin 500 TL civarı öderdi. Saç tıraşı 90 TL, saç sakal 140 TL, sakal tıraşı 70 TL, tüm ürünlerimiz diğer berberlerle aynı kalitede. Saç tıraşı, ağdası ve maskesiyle her şeyi 200 TL’ye denk geliyor. Biraz yoruluyoruz ama fazla tıraş yapıyoruz ve memnunuz. Sürümden kazanıyoruz ve 8 kişi çalışıyoruz, kişi başı ortalama 20-25 kişi günlük tıraş yapıyoruz. Dediğim gibi biraz yorucu ama biz de memnunuz” diyor.

BERBERLİKTE PROFESYONELLİK VE UYGUN FİYAT ÖNE ÇIKIYOR

Müşterilerin yapılan hizmetten memnun olduğunu ifade eden berber Tunç Malta, “Diğer berberlere göre daha uygun fiyatlı olduğu için herkes elinden geldiğince tasarruf etmeye çalışıyor. Müşterilerimiz memnun, zaten memnun olmazsa tekrardan gelip tıraş yaptırmazlar. Şimdi burada çalışan tüm ustalarımız profesyonel, profesyonel olmasa kimse burada tıraş olmaz, müşteriler de gelmez. İş yerimizde gelen müşteriler, diğer yerlerin fiyatına göre uygun olunca tebrik ediyorlar” şeklinde konuştu.

MÜŞTERİLER UYGUN FİYAT VE KALİTELİ HİZMETTEN MEMNUN

Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Akın Alacacı, “Fiyatlar dışarıya göre çok uygun, ben de o yüzden burayı tercih ediyorum ve çok kaliteli işlemler yapıyorlar” diyor. 77 yaşındaki Ramazan Ezer ise, “Benim berberime sürekli geliyorum. Saçımı kestirdim, maske, ağda ve boya yaptırdım 250 TL ücret ödeyeceğim, dışarıda yaptırsaydım 1200-1300 TL ödeyecektim. Ben 10 senedir buraya geliyorum, uygun olmasa gelmem” şeklinde ifade ediyor.