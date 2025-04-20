“Berk Atan Kaza Geçirdi, Paylaşım Yaptı.”

Berk Atan Kaza Geçirdi

“Gönül Dağı” dizisinin başarılı ismi Berk Atan, geçtiğimiz gün Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bulunan Sazak Mahallesi’nde bir trafik kazası geçirdi. Bu talihsiz olay sonucunda, Berk Atan’ın kaburgasında yaralanmalar meydana geldiği, başka bir yaralı ise Aybike Sağlam Taşkın’ın omurga kemiğinde kırık bulunduğu bildirildi. Oyuncunun sağlık durumu, sevenleri tarafından büyük bir merakla takip edildi.

Ünlü Oyuncunun İlk Açıklaması

Kaza sonrası Berk Atan, sağlık durumu hakkında ilk kez sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. “Arkadaşlar merak eden, arayan, soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim.” sözleriyle açıklamasına başlayan Atan, yaşadığı olayı ve destek verenleri değerlendirdi. “Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım.” şeklinde ifadelerle açıklamasını sürdürdü. Oyuncu, kendisine yapılan dualar ve destek için de “Dünden beri arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun.” diyerek minnettarlığını belirtti.