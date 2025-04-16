Berke Özer Eyüpspor’dan Ayrıldı

FLAŞ ÇIKIŞINI DEVAM ETTİRİYOR

Süper Lig’in bu yıl dikkat çeken takımlarından biri olan Eyüpspor, etkileyici performansına devam ediyor. Teknik direktör Arda Turan’ın önderliğinde, rakiplerin korkulu rüyası haline gelen Eyüpspor’da ayrılma haberleri gündemi sarıyor.

BERKE ÖZER’İN ADI GÜNDEMDE

Hatırlanan bir konuda, Eyüpspor’un yetenekli kalecisi Berke Özer’in ismi son zamanlarda Süper Lig’in köklü kulüplerinden Galatasaray ile anılıyor. Berke Özer, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa’nın önemli kulüplerinin gözdesi haline geldi.