Beş Ev Ve 1 Anaokulu Zarar Gördü

YANGININ ÇIKTIĞI YERDE DURUM ARAŞTIRILIYOR

Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi’nde, saat 16.00 civarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılıp geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerine ulaştı ve evlere de sıçradı.

BÖLGEYE İTFAİYE EKİBİ GÖNDERİLDİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale ediyorlar. İlk bilgilere göre, alevlerin sıçradığı beş ev ile bir anaokulunda hasar oluştuğu bildiriliyor.