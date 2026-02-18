Beş İlde Organize Suç Örgütüne Operasyon Düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönetiminde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen bir soruşturma çerçevesinde, organize suç örgütüne yönelik olarak 5 farklı ilde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma neticesinde, 2021-2026 döneminde Ankara’da organize suç örgütü kurarak ikametgah, iş yeri, depo, şantiye ve araçlardan nitelikli hırsızlık fiiline karışan 87 ayrı suç kaydı ile birlikte 3 kez yağma ve gasp eylemlerine dahil olan 56 şüpheli belirlendi.

SUÇ örgütü ÜYELERİNE Göz AÇTIRILMADI

Bu suçlamalar sonucunda suç örgütü mensuplarından 19’unun cezaevinde tutuklu bulunduğu, organizasyona ait 37 şüphelinin ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Ekipler, bu şahıslara yönelik olarak Ankara, İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Kırşehir’de tespit edilen 37 ayrı ikamet adresi ile 35 araca baskın düzenledi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Operasyonlar neticesinde, gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.