Beş Kişilik Kayyım Heyetinden İki Çekildi

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİNDEN ÇEKİLME AÇIKLAMASI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul il yönetimine kayyım olarak atanan beş kişilik ekipte yer alan Hasan Babacan’ın ardından Müjdat Gürbüz’ün de çekilme kararı aldığını bildirdi. İstanbul İl Başkanlığı önünde düzenlenen basın toplantısında Başarır, “Bugün hukuksuz olarak atanan beşli kayyum heyetinden sabah saatlerinde partilimiz eski ilçe başkanımız Hasan Babacan parti iradesini ülkenin geleceğini gerekçe göstererek çekilmişti. Şimdi bu saatlerde yine bu beşli heyette olan Müjdat Gürbüz partisi için, geleceği için hiçbir baskı altında olmadan bu heyetten çekildiğini açıkladı” şeklinde konuştu.

DOĞRU OLANI YAPTILAR

“Bu yanlış karara ortak olmayın” ifadelerine yer veren CHP Grup Başkanvekili, “Kendilerine teşekkür ediyorum. Doğru olanı yaptılar” dedi. Başarır, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin il başkanını Çağlayan’daki bir mahkeme değil altı yüz tane seçilmiş İl Delegesi belirler. O yüzden ben geride kalan üç arkadaşımıza da buradan sesleniyorum. Hep beraber biz bir mücadele veriyoruz. Bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. 86 milyonun geleceği için bir mücadele veriyoruz. Gelin mahkemenin bu yanlış kararına ortak olmayın” diyerek diğer partilileri de çağrıda bulundu.

HUKUKSUZLUK VE YSK YORUMU

Ali Mahir Başarır, YSK’nın ‘ilçe kongreleri’ ve ‘İstanbul il yönetimi’ ile ilgili açıkladığı kararlar hakkında şu yorumda bulundu: “YSK şunu söyledi; Partiler seçim süreçlerine karar verir ve kendileri yapar. Buna ne mahkeme ne de başka bir güç engel olamaz dedi. Yani bizim mahalle seçimlerimiz de, ilçe seçimlerimiz de devam ediyor, edecek. Önce delegelerimizi, sonra ilçe başkanlarımızı il başkanını seçeceğiz. Ben bunu olumlu buluyorum. Ama açıkça YSK’nın yetkisine bir gasp var. Bir mahkeme el uzatmış. Bu konuda da karar vermesini bekliyordum. Vermedi. Şimdi bu karar istinafa gidecek. İstinaftaki kıymetli hakimlere de sesleniyorum. Demokrasinin önünü açın. Ülkeye bu kötülüğü yapmayın.”