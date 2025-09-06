Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla beş üniversiteye rektör ataması yapıldı. Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BEŞ ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖRLER ATANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Aslan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı. Bu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi. Resmi Gazete kararı ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yeniden atanmış oldu.

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ’NİN KİŞİSEL KARIYERİ

Prof. Dr. Naci İnci, 1987’de Marmara Üniversitesinden fizik alanında lisans derecesi aldı. 1992’de fiber optik sensörler konusunda Heriot-Watt Üniversitesinden (İngiltere) doktora diplomasını elde etti. 1993-1994 yıllarında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde optik haberleşme alanında doktora sonrası araştırmalar yaptı. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı, 1996’da doçentlik unvanını aldı. 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Gunma Üniversitesinde (Japonya) konuk araştırmacı olarak çalıştı. 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı ve burada çeşitli laboratuvarlar kurulumunda görev aldı. 2005’te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümüne profesör unvanıyla atanan İnci, 2014-2018 döneminde bölüm başkanlığı görevini yürüttü. Yurt dışında birçok üniversitede konuk profesör olarak bulunmuş ve araştırmalarını fiber optik, nano partiküller, kuantum optiği ve kuantum bilişimi konularında sürdürmüştür.

PROF. DR. MEHMET EMİN OKUR’UN AKADEMİK GEÇMİŞİ

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, 1970 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini 1992’de Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlayan Okur, 1995 yılında Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans ve 2001 yılında doktora derecesini aldı. 1993 yılından bu yana Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde akademik kariyerini sürdüren Okur, 2016’da doçent unvanı ve 2021’de profesör unvanı almıştır. 2018-2021 yılları arasında MÜSEM Müdürlüğü görevinde bulundu ve 2024’te Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı oldu. 60’tan fazla lisansüstü tez yöneten Okur, yönetim, insan kaynakları ve strateji alanlarında dersler verdi. Ayrıca, birçok uluslararası kitap ve makale yayımlayarak bilim dünyasına önemli katkılarda bulundu. Aktif bir sivil toplum üyesi olan Okur, 2013 yılından itibaren çeşitli mesleki derneklerin yönetiminde görev aldı ve evli, dört çocuk babasıdır.