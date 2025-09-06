Beş Üniversiteye Rektör Ataması Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla beş üniversiteye yeni rektör atamaları gerçekleştirildi. Atama kararlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.

REKTÖR ATAMALARI HAKKINDA

Resmi Gazete’de yer alan atama kararlarına göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Aslan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı. Bu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri çerçevesinde yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne yine Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atanmış oldu.

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ’NİN KARIŞIK KİMLİĞİ

Prof. Dr. Naci İnci, 1987 yılında Marmara Üniversitesinden fizik alanında lisans diplomasını aldı, sonrasında 1992’de fiber optik sensörler konusunda Heriot-Watt Üniversitesinden doktora derecesini elde etti. 1993-1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde optik haberleşme konusunda doktora sonrası çalışmalar yaptı. 1994 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde öğretim üyeliği yaparak 1996’da doçent unvanını aldı. 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya’da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak görev aldı. 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaparak üniversite için çeşitli laboratuvarların kurulmasında katkıda bulundu. 2005’te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümüne profesör olarak atandı ve 2014-2018 döneminde bölüm başkanlığı görevini yürüttü. Yurt dışında çeşitli üniversitelerde konuk profesör unvanıyla ders verdi. Prof. Dr. Naci İnci, fiber optik, nano partiküller ile ilgili konular ve kuantum bilişimi üzerine önemli araştırmalar yapıyor ve bu alanda iki uluslararası patenti bulunuyor.

PROF. DR. MEHMET EMİN OKUR’UN GÖREVİ

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, 1970 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini 1992’de Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlayan Okur, 1995’te Yönetim ve Organize üzerine yüksek lisans yaparak, 2001’de doktorasını aldı. 1993 yılından itibaren Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde akademik kariyerine devam eden Okur, 2016 yılında doçentlik unvanını alarak 2021 yılında profesör unvanına ulaştı. 2018-2021 yılları arasında MÜSEM Müdürlüğü görevini yürüttü ve daha sonra Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığına atandı. 60’tan fazla lisansüstü tez yöneten Okur, yönetim, insan kaynakları ve strateji alanlarında dersler veriyor. Okur, birçok uluslararası kitap ve makale ile bilim dünyasına katkıda bulunmanın yanı sıra, reel sektörde de yönetim danışmanlığı gibi alanlarda aktif olmaktadır. 15’ten fazla sivil toplum kuruluşunda görev alan Okur, 2011-2013 yıllarında SETA’da ve 2019’dan itibaren İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı’nda yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Ayrıca, Association of Information Technology ve Turing gibi kuruluşlarda üyeliklerine devam ediyor. Okur, evli ve dört çocuk babasıdır.