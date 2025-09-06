Beş Üniversiteye Rektör Ataması Yapıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla beş üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Atama kararları, resmi gazete aracılığıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÜNİVERSİTELERE YENİ REKTÖRLER ATANDI

Resmi gazete’de yer alan karara göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Adem Aslan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı. Bu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddelerine dayanarak yapıldı. Ayrıca, Resmi Gazete aracılığıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin yeniden atandığı duyuruldu.

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr. Naci İnci, 1987 yılında Marmara Üniversitesi’nden fizik dalında lisans diplomasını almış, 1992 yılında ise fiber optik sensörler alanında Heriot-Watt Üniversitesi’nden (İngiltere) doktora unvanını kazanmıştır. 1993-1994 yıllarında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde optik haberleşme üzerine doktora sonrası çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1994’te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başlayan İnci, 1996’da doçent unvanına terfi etmiştir. 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Gunma Üniversitesi’nde (Japonya) konuk araştırmacı olarak bulunmuştur. 1999-2005 yıllarında Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde görev yapmış ve burada üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarlarının kurulmasında önemli rol oynamıştır. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümüne profesör olarak atanmış ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı görevini üstlenmiştir. Yurt dışında Stuttgart Üniversitesi (Almanya), Gunma Üniversitesi (Japonya), Norveç Teknik Üniversitesi ve Heriot-Watt Üniversitesi’nde konuk profesör olarak çalışan İnci, fiber optik, nano partiküller, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi ve kuantum kriptografisi konularında araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ülke sanayi ile iş birliğini artırmaya yönelik katkılarıyla iki uluslararası patenti bulunmaktadır.

PROF. DR. MEHMET EMİN OKUR

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, 1970 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini 1992 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. 1995’te Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans, 2001’de ise doktora derecesini elde etti. 1993 yılından beri Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde akademik kariyerine devam eden Okur, 2016 yılında doçent unvanını aldı ve 2021’de profesör unvanına terfi etti. 2018-2021 yılları arasında MÜSEM Müdürlüğü görevini üstlendi ve Eylül 2024 itibarıyla Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı olarak göreve başladı. 60’tan fazla lisansüstü tez yöneten Okur, yönetim, insan kaynakları, strateji ve endüstri ilişkileri gibi alanlarda dersler vermektedir. Çok sayıda uluslararası kitap ve makale çalışmasıyla akademik dünyaya katkı sunarken, aynı zamanda reel sektörde aktif olarak yer alarak yönetim danışmanlıkları, yönetim kurulu üyelikleri ve yönetsel gelişim faaliyetlerinde bulunmuştur. 15’e yakın sivil toplum örgütünde kurucu veya yönetici olarak rol oynamış, 2011-2013 yılları arasında SETA’da, 2019 yılından itibaren İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı (İBA) ve İş ve Meslek Danışmanları Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2013’ten bu yana Association of Information Technology ve Turing üyeliğini sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babası olan Okur, akademik kariyerinin yanı sıra toplumda aktif bir rol üstlenmektedir.