“Beşiktaş’a Kötü Haber: Masuaku Cezalı!”

BEŞİKTAŞ’A KÖTÜ HABER

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Ancak siyah-beyazlı takım, Arthur Masuaku’nun gördüğü sarı kart yüzünden Hatayspor maçında önemli bir eksiklik yaşayacak.

MASUAKU’NUN SARI KARTI BEŞİKTAŞ’I ZORA SOKTU

Maçın ilk 11’inde yer alan Masuaku, karşılaşmanın ikinci yarısında Kubilay Kanatsızkuş ile yaşadığı gerginlik sonrasında sarı kart gördü. Bu sezon 8. sarı kartını gören tecrübeli futbolcu, cezalı duruma düştü ve Beşiktaş’ın 33. haftada Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmada yer alamayacak.

BEŞİKTAŞ’IN HATAYSPOR MAÇINDAKİ EKSİKLERİ

Masuaku’nun cezalı duruma düşmesi Beşiktaş’ı önemli bir oyuncusundan mahrum bıraktı. Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda kritik bir mücadeleye çıkacak.