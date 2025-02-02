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Spor

Beşiktaş Al-Musrati’yi Monako’ya Kiraladı

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TRANSFERDE ÜÇÜNCÜ AYRILIK

Beşiktaş’ta transfer süreci devam ederken, sessiz bir şekilde 3. ayrılık gerçekleşti. Daha önce Jean Onana’yı Genoa’ya kiralık gönderen ve Cher Ndour’un kiralık sözleşmesini fesheden Beşiktaş, şimdi de Al-Musrati ile yollarını ayırıyor.

MONACO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor’un haberine göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Libyalı ön liberoyu satın alma opsiyonu ile kiralamak için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Musrati’nin gün içerisinde Fransa’ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve sözleşme imzalaması bekleniyor.

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