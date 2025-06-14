Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain’i Gönderdi

KADRO YAPILANMASI HIZLANIYOR

Beşiktaş, Süper Lig’de gelecek sezon şampiyonluk hedefi doğrultusunda UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı amaçlıyor. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için kadro yapılanması hızlanıyor. Siyah-beyazlılar, 28 Haziran’da yapılacak kampa 3 yeni transfer ile katılmayı planlıyor. Öncelikli hedefler arasında forvet, sol kanat ve 6 numara pozisyonları yer alıyor.

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN İLE YOL AYRILIĞI

Spor kulislerinde dolaşan bilgilere göre, Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaş yönetimi, oyuncu ve menajerine “kendinize kulüp bulun” ifadesiyle durumu bildirmiş. Oxlade-Chamberlain tarafından henüz resmi bir dönüş yapılmadığı belirtiliyor. Bununla birlikte, futbolcunun İngiltere Premier Lig’den düşen Leicester City ile ilgisinin bulunduğu da bildiriliyor.