Beşiktaş, Anadolu Efes’i Geçerek Finale Yükseldi

BESİKTAŞ FİNALE YÜKSELDİ

Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinin son maçı Beşiktaş ile Anadolu Efes arasında gerçekleşti. Beşiktaş, mücadeleyi 82-75’lik skorla kazanarak seride durumu 3-2’ye getirdi ve finale yükselmiş oldu. 8 yıl aradan sonra finale çıkan Beşiktaş, büyük bir başarı elde etti. Finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan ekip, 4 galibiyet alarak şampiyonluk hedefliyor.

MAÇIN DETAYLARI

Maçın hakemliğini Mehmet Karabilecen, Kerem Baki ve Hüseyin Çelik üstlendi. Beşiktaş’ın oyuncu performansları şu şekilde sıralandı: Mathews 28, Needham 6, Berk İbrahim Uğurlu 2, Sleva 6, Terry 4, Morgan 8, Yiğit Arslan 17, Allman 7, Plavsic 4. Anadolu Efes’te ise Thompson 2, Larkin 11, Erkan Yılmaz 8, Willis 5, Poirier 9, Nwora 2, Dozier 21, Ercan Osmani 2, Oturu 13 ve Doğuş Özdemiroğlu 2 sayıyla katkı sağladı.

MATCHIN PERİYOTLARI

1. periyot 21-17, devre 48-40, 3. periyot ise 66-61 sonuçlandı. Maçta Beşiktaş’tan Sleva, 39.56’da 5 faulle oyundan çıktı. Beşiktaş’ın kazanması, taraftarlarını oldukça sevindirirken, finale yükselmenin coşkusu daha şimdiden hissedilmeye başladı.