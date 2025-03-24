Beşiktaş Derbi Öncesi Yabancı Hakem İstiyor

Beşiktaş, milli arayı İstanbulspor ile gerçekleştirdiği hazırlık maçıyla değerlendirdi. Galatasaray derbisi öncesi ise camiada yabancı hakem beklentisi arttı ve Başkan Serdal Adalı’nın bu konuda önemli bir karar aldığı, yönetimin de bu karara destek verdiği iddia edildi. Beşiktaş, milli arada Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’u Nevzat Demir Tesisleri’nde misafir etti. İstanbulspor, hazırlık mücadelesini 1-3’lük skorla kazanarak dikkat çekti. Bu karşılaşmada İstanbulspor’un gollerini Emir Kaan Gültekin, Diarra ve Florian Loshaj kaydetti. Beşiktaş’ın tek golü ise Gabriel Paulista’dan geldi.

YABANCI HAKEM BEKLENTİSİ

Öte yandan, 29 Mart’ta yapılacak Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’na çok sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı konusu uzun zamandır futbol kamuoyunu meşgul ederken, konuyla ilgili hiçbir şekilde görüş bildirmeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerine açık bir çağrıda bulunuyoruz; Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz. Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz: Adaletsizliğin altına imza atmayın! Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz. Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!” sözleri yer aldı.