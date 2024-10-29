Beşiktaş, Derbi Sonrası TFF’ye Tepki Gösterdi

BEŞİKTAŞ’IN SERT TEPKİSİ

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve derbi hakemi Arda Kardeşler hakkında sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!” ifadeleri yer aldı.

FUTBOLDA ADALET VAADİ

Beşiktaş’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kulübümüzden Açıklama TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti.” denildi. Ancak bu açıklamalar sonrasında Türk futbolunun değişmediği vurgulandı.

ÖRGÜTLÜ KÖTÜLÜK ÇETESİ

Dün geceki maçın hakem kararıyla birlikte Türk futbolunda örgütlü kötülük çetesinin faaliyetlerine devam ettiği ifade edildi. “Oyuncularımızın alın teri değerli ve kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz!” diyerek, kulüp oyuncularının emeklerinin önemine dikkat çekildi.

BİZ BEŞİKTAŞ’IZ!

Beşiktaş ayrıca, spor camiasında yaşanan sorunlara dikkat çekilerek, TFF’ye çağrıda bulundu. “Popülizme hizmet etmeyin, icraat yapın!” ifadeleriyle Türk futbolunda eşit rekabetin sağlanması gerektiği vurgulandı. “Dün gece Türk futbolu için bir milattır. Bu böyle bilinmelidir!” denilerek, Beşiktaşlıların her zaman haklarını savunacaklarının altı çizildi.

TARAFTARIMIZIN HAKKINI SAVUNUYORUZ

Son olarak, Beşiktaş, “Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız!” diyerek taraftarlarının hayal kırıklığına uğratılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Açıklamanın sonunda, Beşiktaşlıların edebe davet ettiklerinin altı çizildi. Saygılarını sunarak, Beşiktaş JK olarak duruşlarını sürdüreceklerini ifade ettiler.