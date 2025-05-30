Beşiktaş, Derbide Galatasaray’ı Yendi

BEŞİKTAŞ-RAKİBİNİ YENDİ

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Beşiktaş ile Galatasaray’ın karşı karşıya geldiği derbi maçı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşti. Bu mücadelede Beşiktaş, 91-75’lik skorla galip gelip, seride 1-0 öne geçti.

İLK PERİYOTTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

Maç karşılıklı basketlerle başladı ve ilk periyodu 26-21 önde tamamlayan Beşiktaş, soyunma odasına 46-40’lık bir üstünlükle gitti. Üçüncü periyotta da farkı açmayı başaran siyah-beyazlı takım, bu bölümü 71-51’lik sonuçla kapattı. Finalde 91-75 galip gelen Beşiktaş, play-off yarı finaline bir adım daha yaklaştı.

İKİNCİ MAÇ 1 HAZİRAN’DA OYNANACAK

Beşiktaş’ın serinin ikinci maçını kazanması durumunda 1 Haziran Pazar günü saat 20.30’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak maçta play-off yarı finaline yükselecek. Aksi takdirde 3’üncü ve son maç gerçekleştirilecek.

Maçı tribünden izleyenler arasında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın başarılı smaçörü Ebrar Karakurt ve NBA’de Houston Rockets formasını giyen Alperen Şengün de yer aldı. Alperen, bu yıl All-Star’a seçilen 2’nci Türk oyuncu olarak tarihe geçti.