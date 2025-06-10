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Beşiktaş Dört Hazırlık Maçı Yapacak!

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2025-2026 SEZONU HAZIRLIK PROGRAMI

Beşiktaş Futbol Takımı’nın 2025-2026 sezonu hazırlıkları için programı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.

YURT DIŞI KAMP VE HAZIRLIK MAÇLARI

İstanbul’daki hazırlıklarına 3 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek olan Beşiktaş, yurt dışı kampı için 4-18 Temmuz tarihlerinde Avusturya’nın Bad Erlach kasabasına gidecek. Takım, bu kamp sırasında dört hazırlık maçı yapacak.

HAZIRLIK MAÇLARININ TARİHLERİ

10 Temmuz Perşembe: 20.00 Beşiktaş – ST Pölten (NV Arena)
13 Temmuz Pazar: 18.00 Beşiktaş – FC Admira Wacker (Datenpol Arena)
16 Temmuz Çarşamba: 19.30 Beşiktaş – Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe: 19.30 Beşiktaş – Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

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