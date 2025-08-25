Beşiktaş, El Bilal Touré’yi KAP’a bildirdi

Spor

Süper Lig’e 3 puanla başlayan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kulüp, Atalanta’da forma giyen santrfor El Bilal Toure’nin kiralık transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré’nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Golcü oyuncunun, bugün saat 14.45’te İstanbul’a ulaşması bekleniyor. 2023 yazında Atalanta’ya 30 milyon euro karşılığında transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, 2024 yazında Stuttgart’a kiralanmış ve bu sezon başında kulübüne geri dönmüştü. El Bilal Toure, Atalanta ve Stuttgart formaları altında 17’şer maça çıkarak, her iki takımda toplamda 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

