Beşiktaş, El Bilal Toure’yi KAP’a duyurdu

SÜPER LİG’DE HAREKETLİ GÜNLER

Süper Lig’e 3 puanla başlangıç yapan Beşiktaş, Avrupa’da ise UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, son olarak Atalanta’da forma giyen santrfor El Bilal Toure’nin kiralık transferi için görüşmelere başladıklarını Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurdu. Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré’nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

GOLCÜ OYUNCU İSTANBUL’A GELİYOR

El Bilal Toure, bugün saat 14.45’te İstanbul’a ulaşacak. 2023 yazında Atalanta’ya 30 milyon euro karşılığında transfer olan 23 yaşındaki futbolcu; 2024 yazında Stuttgart’a kiralık olarak gitmiş ve bu sezon başında tekrar Atalanta’ya dönmüştü. El Bilal Toure, Atalanta ve Stuttgart formalarıyla toplamda 17’şer maçta görev aldı ve her iki takımda da 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.