Spor

Beşiktaş, El Bilal Toure’yi KAP’a duyurdu

besiktas-el-bilal-toure-yi-kap-a-duyurdu

SÜPER LİG’DE HAREKETLİ GÜNLER

Süper Lig’e 3 puanla başlangıç yapan Beşiktaş, Avrupa’da ise UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, son olarak Atalanta’da forma giyen santrfor El Bilal Toure’nin kiralık transferi için görüşmelere başladıklarını Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurdu. Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré’nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

GOLCÜ OYUNCU İSTANBUL’A GELİYOR

El Bilal Toure, bugün saat 14.45’te İstanbul’a ulaşacak. 2023 yazında Atalanta’ya 30 milyon euro karşılığında transfer olan 23 yaşındaki futbolcu; 2024 yazında Stuttgart’a kiralık olarak gitmiş ve bu sezon başında tekrar Atalanta’ya dönmüştü. El Bilal Toure, Atalanta ve Stuttgart formalarıyla toplamda 17’şer maçta görev aldı ve her iki takımda da 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

ÖNEMLİ

Gündem

Gazze’de Can Kaybı 62 Bin 774

Gazze'deki sağlık yetkilileri, son 24 saatte hastanelere 58 ceset ve 308 yaralı getirildiğini açıkladı. Böylece toplam can kaybı 62 bin 774'e ulaştı.
Gündem

Orhangazi’de İnşaatta İşçi Düşmesi

Orhangazi'de bir cami inşaatında çalışan 31 yaşındaki işçi, 10 metreden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan El Musa Almatayer, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.