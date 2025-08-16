Beşiktaş Eljif Elmas’a teklif yaptı

Flaş İddia: Eljif Elmas Hakkında Görüşmeler Yapılıyor

Fenerbahçe’de 5 yıl önce forma giyen ve sonrasında Napoli’ye transfer olan, ardından Leipzig formasını da giyen Eljif Elmas ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya çıktı. İtalyan spor haberi platformu Tuttomercatoweb’de yayınlanan habere göre, 25 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu için Beşiktaş kulübü devreye girmiş durumda. Eljif Elmas’ın siyah-beyazlı kulübün sunmuş olduğu 5 milyon euro maaş teklifini kabul etmediği bildiriliyor. Bununla birlikte, futbolcunun Serie A veya Premier Lig’de oynamak istediği belirtiliyor.

Eljif Elmas’ın Performansı ve Geçmişi

Geçtiğimiz sezon Leipzig ve Torino formalarıyla 19 maça çıkan Eljif Elmas, bu süreçte 4 gol atarken 1 de asist yapmış. 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe’de mücadele eden Elmas, 2022-23 sezonunda Napoli’nin İtalya Serie A şampiyonluğunu kazanmasına katkı sağlamıştı. Bu performansı, onun transfer piyasasındaki değerini artırıyor.