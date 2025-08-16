Beşiktaş, Eljif Elmas’ı İstemedi

Flaş İddia: Beşiktaş Eljif Elmas İçin Devrededir

5 yıl önce Fenerbahçe’de futbol oynayan ve sonrasında Napoli’ye transfer olan, ayrıca Leipzig forması da giymiş olan Eljif Elmas hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Tuttomercatoweb’de yayımlanan habere göre, 25 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu için Beşiktaş kulübü devreye girmiş durumdadır.

Beşiktaş’ın Teklifi ve Elmas’ın Tercihleri

Eljif Elmas’ın Beşiktaş’ın yaptığı 5 milyon euro maaş teklifini reddettiği edinilen bilgiler arasında. Oyuncunun, kariyerine Serie A veya Premier Lig’de devam etmeyi arzuladığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz Sezon Performansı

Geçtiğimiz sezon Leipzig ve Torino takımları ile 19 maça çıkan Eljif Elmas, bu süreçte 4 gol atıp 1 asist yapmayı başardı. 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe’de forma giyen Elmas, Napoli’nin 2022-23 İtalya Serie A şampiyonluğunu kazanmasına da önemli katkılar sağlamıştı.