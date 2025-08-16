Beşiktaş Eljif Elmas’ı İstemedi

FLAŞ TRANSFER İDDİASI

Fenerbahçe’de 5 yıl önce oynayan ve daha sonra Napoli’ye transfer olan, sonrasında Leipzig forması da giyen Eljif Elmas hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı. Tuttomercatoweb’de yayımlanan habere göre; 25 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu için Beşiktaş kulübü devreye girmiş durumda.

MAAŞ TEKLİFİNİ REDDETTİ

Eljif Elmas’ın Beşiktaş’ın sunmuş olduğu 5 milyon euro maaş teklifini geri çevirdiği belirtildi. Futbolcunun hedefinin Serie A ya da Premier Lig’de oynamak olduğu ifade ediliyor.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon boyunca Leipzig ve Torino formasıyla toplamda 19 maça çıkan Eljif Elmas, bu süreçte 4 gol atıp 1 asist yapmıştı. 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe’de mücadele eden Elmas, Napoli’nin 2022-23 sezonunda İtalya Serie A’da şampiyon olmasına da büyük katkı sağlamıştı.