Beşiktaş, Emrecan Terzi’yi KİRALADI

besiktas-emrecan-terzi-yi-kiraladi

EMRECAN TERZİ KİRALANDI

Beşiktaş’ın genç yeteneği Emrecan Terzi, yeni bir deneyim elde etmesi için kiralandı. Kulüpten gelen bilgilere göre, genç sol bek Trendyol 1. Lig takımlarından Serik Spor’a geçici transfer oldu.

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, kiralama işlemiyle ilgili olarak “Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu transfer, Emrecan’ın kariyerindeki gelişme açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

