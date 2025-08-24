Beşiktaş Emrecan Terzi’yi Kiraladı

EMRECAN TERZİ KİRALANDI

Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emrecan Terzi, yeni bir takıma geçiş yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgilere göre, genç sol bek, Trendyol 1. Lig takımlarından Serik Spor ile kiralık sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.” ifadelerine yer verdi. Bu transfer, Emrecan Terzi’nin kariyerinde yeni bir sayfa açmasını sağlıyor.