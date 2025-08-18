Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 Yendi

2025-2026 SEZONUNDA BEŞİKTAŞ IN GALİBİYETİ

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı sürüyor. Ligin ikinci hafta mücadelesinde Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Selçuk Şahin’in teknik direktörlüğündeki Eyüpspor ile Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi. Maçta hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Beşiktaş, karşılaşmayı son dakikada bulduğu golle 2-1 kazanmayı başardı.

BEŞİKTAŞ, ABRAHAM İLE ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş, maçın 19. dakikasında Tammy Abraham’ın penaltı golüyle öne geçti. Eyüpspor ise 29. dakikada Mame Thiam ile eşitliği sağladı ve skoru 1-1’e getirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.

GALİBİYET GOLÜ RAFA’DAN GELDİ

İkinci yarıda uzun bir süre gol sesi çıkmadı. Ancak, Rafa Silva 90+6. dakikada Beşiktaş’ı öne geçiren golü attı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

EYÜPSPOR PUANSIZ KALDI

Bu sonuçla Beşiktaş, 1 maçı eksik olmasına rağmen 3 puanla 6. sırada yer aldı. Eyüpspor ise puansız bir şekilde 17. sırada konumlandı.

BEŞİKTAŞ’IN MAÇI İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Konferans Ligi play-off aşamasında İsviçre’nin Lausanne takımıyla karşılaşacak olan Beşiktaş’ın Süper Lig’deki 3. hafta maçı ise ileri bir tarihe ertelendi. Eyüpspor ise bir sonraki maçında Alanyaspor’u konuk edecek.