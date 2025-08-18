Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi

SÜPER LİG’DE BEŞİKTAŞ, EYÜPSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı devam ediyor. Ligin 2. hafta mücadelesinde Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Selçuk Şahin idaresindeki Eyüpspor ile karşılaştı. Maç, hakem Halil Umut Meler’in düdüğüyle Dolmabahçe’de başladı. Beşiktaş, rakibini son dakikada attığı golle 2-1 yendi.

BEŞİKTAŞ, GOLÜ ABDULLAH’DAN ALDI

Beşiktaş, 19. dakikada Tammy Abraham’ın penaltı golü ile öne geçti. Eyüpspor, 29. dakikada Mame Thiam ile eşitliği sağladı ve skor 1-1 oldu. İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1’lik sonuçla gitti.

SON DAKİKA GOLÜ BEŞİKTAŞ’IN KAZANÇI OLDUNU

İkinci yarıda uzun süre gol sesi çıkmadı, ancak Rafa Silva, 90+6. dakikada Beşiktaş’ı öne geçirdi. Beşiktaş, bu sayede karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 1 maç eksiğiyle 3 puanla 6. sırada yer aldı. Eyüpspor ise henüz puan elde edemeyerek 17. sırada kaldı. Beşiktaş, Konferans Ligi play-off aşamasında İsviçre’nin Lausanne takımıyla karşılaşacak ve dolayısıyla Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maç ileri bir tarihe ertelendi. Eyüpspor ise bir sonraki lig maçında Alanyaspor’u misafir edecek.