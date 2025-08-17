Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi

2025-2026 SEZONU HEYECANI

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı sürüyor. Ligin 2. hafta karşılaşmasında Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Selçuk Şahin’in yönettiği Eyüpspor ile hakem Halil Umut Meler’in düdüğüyle Dolmabahçe Stadı’nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, maçın son dakikasında bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ İLK GOLÜ ATTI

Beşiktaş, 19. dakikada Tammy Abraham’ın penaltı golüyle öne geçti. Eyüpspor ise 29. dakikada Mame Thiam’ın attığı golle eşitliği sağladı. İlk yarıda başka gol olmayınca iki takım soyunma odasına 1-1’lik eşitlik ile gitti.

KAZANAN GOLÜ RAFA ATTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca zaman ilerledi. Ancak Rafa Silva, 90+6. dakikada Beşiktaş’ı öne geçiren golü kaydetti. Böylece siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

PUANSIZ DURUMDAKİ EYÜPSPOR

Bu sonuçla 1 maçı eksik olan Beşiktaş, 3 puanla 6. sırada bulundu. Eyüpspor ise puansız bir şekilde 17. sırada yer aldı. Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi play-off aşamasında İsviçre’nin Lausanne takımıyla oynayacağı maç nedeniyle Süper Lig’in 3. haftasındaki Konyaspor karşılaşması ertelendi. Eyüpspor ise ligdeki bir sonraki maçında Alanyaspor’u konuk edecek.