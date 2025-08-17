Beşiktaş, Eyüpspor’u Son Dakika Golüyle Yendi

2025-2026 SEZONU HEYECANI DOLMABAHÇE’DE YAŞANDI

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde, Selçuk Şahin’in çalıştırdığı Eyüpspor ile karşılaştı. Hakem Halil Umut Meler’in yönettiği bu mücadele Dolmabahçe Stadyumu’nda gerçekleşti. Beşiktaş, maçın son dakikasında bulduğu golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ’IN AÇILIŞ GOLÜ ABDULİ’NDEN

İlk yarının 19. dakikasında, Beşiktaş’ın Tammy Abraham ile kazandığı penaltı sonucunda öne geçti. Ancak Eyüpspor’un cevabı gecikmedi ve 29. dakikada Mame Thiam, attığı golle durumu 1-1’e getirdi. İlk yarıda başka gol olmamasıyla, takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.

GALİBİYETİ GETİREN GOL RAFA’DAN

Karşılaşmanın ikinci yarısında uzun bir süre gol sesi çıkmadı. Ancak 90+6. dakikada Rafa Silva, Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü attı ve siyah-beyazlı ekip maçı 2-1 kazandı.

PÜTSÜZ EYEÜPSPOR, BEŞİKTAŞ DİREKT ÜSTTE

Bu sonuçla Beşiktaş, 1 maçı eksik olmasına rağmen 3 puanla 6. sırada yer aldı. Eyüpspor ise henüz puan alamadan 17. sırada konumlanıyor.

BEŞİKTAŞ’IN MAÇI ERTELENDİ

Konferans Ligi play-off aşamasında İsviçre’nin Lausanne takımıyla karşılaşacak olan Beşiktaş’ın, Süper Lig’in 3. haftasında oynayacağı Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Eyüpspor, ligdeki bir sonraki maçında Alanyaspor’u ağırlayacak.