Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 1-0 Yendi

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI MUCİZELERE KALDI

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı ve 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş’ın golünü 44. dakikada Gedson Fernandes attı. Oyunun 37. dakikasında ise Fernandes, penaltı vuruşunu değerlendiremeyerek takımına ek bir avantaj sağlayamadı.

PUAN FARKI 8’E YÜKSELDİ

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde 75 puanda kaldı ve zirvede bulunan Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8’e yükseldi. Fenerbahçe, artık şampiyonluk şansını mucizelere bırakmış oldu. Galatasaray, Süper Lig’de oynayacağı Trabzonspor ve Kayserispor maçlarından 4 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edebilecek. Beşiktaş ise puanını 55’e yükselterek üçüncülük iddiasını sürdürdü; ligde üçüncü sıradaki Samsunspor’un puanı ise 57.