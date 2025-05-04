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Beşiktaş Fenerbahçe’yi 1-0 Yendi

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BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 1-0’lık skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes’in attığı golle Kadıköy’den zafere ulaşarak dönerken, Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli bir darbe aldı.

TARAFTARLARIN TEPKİSİ

Fenerbahçe, zirvede 8 puan geride kalırken, taraftarlar takımlarına yönelik eleştirilerde bulundu. Bu durum, sarı-lacivertli camiada endişelere yol açtı. Lider Galatasaray’ın yıldızları Mauro Icardi ve Victor Osimhen ise bu süreçte sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Mauro Icardi, ilk olarak gülümseyen bir aslan fotoğrafı paylaştı ve ardından geçtiğimiz sezon gerçekleştirdikleri şampiyonluk kutlamalarına dikkat çeken bir not bıraktı. Icardi’nin diğer paylaşımında ise “Mayıs gelince… Neler olacağını zaten biliyoruz.” ifadeleri dikkat çekti.

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