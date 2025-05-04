Beşiktaş, Fenerbahçe’yi Deplasmanda Yendi

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MÜCADELESİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Ülker Stadyumu’nda gerçekleşen bu kritik karşılaşmayı Beşiktaş 1-0’lık skorla kazandı. Maçtaki tek gol 44. dakikada Gedson Fernandes’ten geldi. Ayrıca Fernandes, 37. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 75’te tutarken, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8’e yükseldi. Bu durumda Fenerbahçe’nin şampiyonluk umudu mucizelere kalmış oldu. Galatasaray, önümüzdeki Trabzonspor ve Kayserispor karşılaşmalarında 4 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edebilecek. Beşiktaş ise bu galibiyetle puanını 55’e çıkararak üçüncülük mücadelesine devam etti. Ligde şu an üçüncü sırada Samsunspor 57 puanla yer alıyor.