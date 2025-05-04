Beşiktaş, Fenerbahçe’yi Yendi! 20 Yıl Sonrası

BEŞİKTAŞ’IN TARİHİ ZAFERİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 1-0’lık skorla yendi. Bu galibiyet, siyah-beyazlılar için önemli bir başarı oldu. 2004-2005 sezonundan beri, Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde rakibini yenmeyi başaran Beşiktaş, 20 yıl aradan sonra ligde karşılaştığı iki müsabakayı da kazanmış oldu. Önceki karşılaşmada, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etmişti.

TEKNİK DİREKTÖRÜN BAŞARISI

Beşiktaş’ın teknik patronu Ole Gunnar Solskjaer, Mircea Lucescu’nun ardından Fenerbahçe’ye karşı deplasmanda kazanarak bir ilki gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonundan bu yana yabancı bir teknik direktör yönetiminde Fenerbahçe’yi son deplasmanda yenen ilk takım oldu. Bu zafer, Beşiktaş’ın kötü gidişatına da son verdi.

DERBİLERDE BEŞİKTAŞ’in DOMİNASYONU

Beşiktaş, ligde bu sezon derbilerde elde ettiği başarılarıyla dikkat çekiyor. Tek mağlubiyetini, 10. haftada deplasmanda Galatasaray’a karşı 2-1’lik skorla kaybetti. Ancak sarı-kırmızılı ekip ile evinde oynadığı maçı 2-1 kazandı. Beşiktaş, Fenerbahçe’yi evinde 1-0 yenmenin yanı sıra, Ülker Stadyumu’nda da rakibini aynı skorla mağlup etti.

GEDSON’UN GÜÇLÜ PERFORMANSI

Beşiktaşlı Gedson Fernandes, Fenerbahçe karşısında attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya yükseltti. Bu sezon, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarının ardından Fenerbahçe’ye de gol atmayı başaran Portekizli oyuncu, toplamda 46 maçta 11 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.