Beşiktaş-Galatasaray Derbisi 29 Mart’ta Oynanacak

DERBİ MAÇLARI VE TARİHLERİ

Süper Lig’in 29. haftası, 28 Mart Cuma günü Kayserispor ile Hatayspor arasındaki karşılaşma ile başlayacak. Bu hafta, 31 Mart Pazartesi günü Eyüpspor ile Başakşehir FK arasında oynanacak maçla sona erecek. Bu haftanın en dikkat çekici mücadelesi ise Beşiktaş ile Galatasaray arasında gerçekleşecek. Bu dev derbi, 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş Park’ta saat 20:30’da başlayacak. İki ezeli rakibin mücadelesi, ligin gidişatını değiştirebilecek öneme sahip.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI TARİHİ

Süper Lig’in 30. haftası, Adana Demirspor ile Kayserispor maçıyla açılacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Göztepe-Gaziantep FK ve Kasımpaşa ile Beşiktaş takımları karşı karşıya gelecek. Bu haftanın derbisi, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak. Beklentilerin yüksek olduğu bu mücadele, 6 Nisan Pazar günü Ülker Stadı’nda saat 19:00’da başlayacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki bu karşılaşma, ligin üst sıralarını etkileyebilecek bir önem taşıyor.

TFF’DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Trendyol Süper Lig’de 2024/25 sezonunun 29. ve 30. haftalarının maç programı belirlenmiştir” denildi. Federasyon, maçların tarih ve saatlerini resmi olarak duyururken, programın futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla beklendiği belirtildi. Süper Lig’in bu iki haftası, derbi maçlarıyla beraber şampiyonluk mücadelesini ve lig sıralamasını etkileyecek kritik karşılaşmalara sahne olacak.