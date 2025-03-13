Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde Türk Hakem Kararı

TFF’İN BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ İÇİN HAKEM KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in en çarpıcı karşılaşmalarından birisi olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için merakla beklenen hakem tercihinde nihayet kararını açıkladı. 29 Mart Cumartesi günü sahne alacak bu büyük karşılaşmada, Türk hakemlerin düdük çalacağı %90 ihtimalle kesinleşti. Bu karar, sadece bu derbi ile sınırlı kalmayacak; sezonun geri kalanındaki tüm maçları da kapsayarak önemli bir dönüm noktası oluşturacak. TFF, Türk hakemlerin performansına güvenerek adeta vites yükseltti!

TÜRK HAKEMLERİN SÜPER LİG’DE GÖREV ALMASI

Süper Lig’de daha önce Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic’in yönetmesi, futbol camiasında büyük etki yaratmıştı. Bu durum, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerin, kendi derbilerinde de yabancı hakem taleplerinde bulunmalarına yol açtı. Ancak TFF, bu taleplere kulak tıkayarak kararını Türk hakemlerden yana kullandı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Türk bir hakemin düdük çalması neredeyse kesin olarak görülüyor. Bu durum, Türk hakemlerin yetkinliğine duyulan güvenin bir göstergesi mi yoksa tartışmaları daha da artıracak bir karar mı? Bunun cevabını zaman gösterecek.

TFF’nin verdiği bu karar sadece 29 Mart tarihli derbi ile sınırlı kalmıyor. Sezonun geri kalanında Süper Lig’de oynanacak tüm karşılaşmalarda Türk hakemlerin görev alacağı belirtildi. Merkez Hakem Kurulu (MHK) da bu karara tam destek veriyor. Özetle, TFF bu hamlesiyle “Bizim hakemlerimiz bu yarışın üstesinden gelir!” mesajını veriyor. Bu karar, Türk hakemlerin performanslarını test ederken, taraftarların tepkisini ölçen bir sınav niteliği taşıyacak.

DERBİ HEYECANI VE HAKEM TARTIŞMALARI

Beşiktaş-Galatasaray derbisi, Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu karşılaşma, yalnızca sahadaki oyuncuların değil, aynı zamanda düdüğü çalan hakemin de performansının gözler önüne serileceği bir alan sunuyor. Geçmiş dönemlerde yabancı hakemlerin büyük maçlarda görev alması tartışmaları dindirmiş olsa da, TFF bu defa Türk hakemlere güvenerek farklı bir yaklaşım benimsiyor. Taraftarlar sosyal medya platformlarında ikiye bölünmüş durumda; kimisi bu kararı cesur ve destekleyici bulurken, bazıları ise yabancı hakemlerin daha tarafsız olacağı fikrini savunuyor.