Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde Yabancı Hakem!

FERHAT GÜNDOĞDU’NUN AÇIKLAMALARI

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, son günlerde gündeme gelen tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. HT Spor’a verdiği demeçte, yabancı hakem konusundaki düşüncelerini de paylaştı. TFF Başkanının görev süresiyle ilgili bir hakemin ifadeleri hakkında Gündoğdu, “Bunlar yaşandı, olmadı değil. Hiçbirinde hakem arkadaşları suçlayamıyorum. Bunu onunla konuştuğum zaman ‘Söyledim hocam’ dedi. Bu söylemlerinin onu profesyonellikten uzaklaştıracağını, hakemliğini geriye götüreceğini söyledim. ‘Bir daha söylemeyeceğim’ dedi. Bizim için esas olan kurumdur, yöneticiler geçicidir. Biz unvanların gereğini yaparız, arkadaşlarımız ve Türk hakemliği için bunu sağlamak zorundayız.” şeklinde konuştu.

KURUMSAL GÜÇLENME VURGUSU

Yapı ve sistem gibi konulara ilişkin de düşüncelerini aktaran MHK Başkanı, “Ben hep kurumdan, kurumsallıktan bahsettim. Kurumsallığı yakalayabilirsek kişileri konuşmayacağız. Kişiler görevlerini yaparlar ve giderler. Kişilerin, kurumun üstüne çıkardığımız zaman bir devamlılık olmaz. Kurumun itibarını da zedelersiniz. Tam da yapmaya çalıştığımız bu. Bu şirketleşme süreci, tam da bunu öngörüyor. TFF’nin bizlere verdiği imkanlarla hakem oluyoruz. O yüzden burada, geçiş aşamasında, şeffaf bir şekilde başardığımız zaman çok iyi hakemler çıkacak. Kurumsal örgüyü sağlayamazsınız, onu başka isimle anarsınız. Kurumu kuvvetli kılacaksınız.” ifadelerini kullandı.

TFF YÖNETİMİNE YANIT

Gündoğdu, derbi maçında Türk hakem istemiyoruz şeklindeki tezahüratlarla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Kulüpler büyük paralar harcıyor. Futbolseverler de güvenmek istiyor. ‘Yabancı istiyoruz’ daha az kırıcı. İsteğini belirtebilir. ‘Türk hakem istemiyoruz’ incitici. Benim için Türk her şeyin üstünde. Hiçbir kulübü, taraftarı eleştirecek modda değiliz. Acaba ne istiyorlar, bu hizmeti nasıl verebiliriz diye düşünürsek gelişim sağlarız. Gelişim için yabancı hakem faydalı olabilir ama bu sene değil, geçen sene karar verildi. Yabancı hakem uygulamasının devam edip etmeyeceğine TFF yönetim kurulu karar verir. Durumumuzu yönetime sunarım. Son kararı onlar verir. Slavko Vincic, genç hakemlere süre kazandırmak açısından faydalı oldu.”