Beşiktaş, Galatasaray’ı 91-75 yendi

DERBİDE BEŞİKTAŞ GALİP GELDİ

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Beşiktaş ile Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştı. Bu ezeli rakipler arasında oynanan derbi maçında Beşiktaş, 91-75’lik skorla galip geldi.

BEŞİKTAŞ, İLERİDE YER ALDI

Maç, karşılıklı basketlerle başladı. İlk periyodu 26-21 önde tamamlayan Beşiktaş, soyunma odasına da 46-40’lık üstünlükle gitti. Farkı açmaya başlayan siyah-beyazlı ekip, üçüncü periyodu 71-51 önde tamamladı. Maç sonunda Beşiktaş, 91-75’lik skorla seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 1 Haziran Pazar günü saat 20.30’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. Beşiktaş bu maçı kazanırsa play-off yarı finaline yükselecek. Aksi halde, 3. ve son maç yapılacak.

ÜNLÜ İSİMLER TRİBÜNDEYDİ

Maçı tribünden izleyen isimler arasında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın smaçörü Ebrar Karakurt ve NBA’de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün yer aldı. Bu yıl All-Star’a seçilen Alperen, aynı zamanda eski Beşiktaşlı bir basketbolcu olarak dikkat çekti.